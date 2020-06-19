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19.06.2020  15:41   

Афера с квартирой: недвижимость могут передать в собственность города

Такое требование выдвинула прокуратура.


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Харьковская местная прокуратура № 1 направила в Ленинский районный суд г. Харькова иск о признании недействительными доверенности, договора купли-продажи квартиры, признании квартиры выморочным наследством и передачи ее в собственность территориальной громады города Харькова.
 
 По информации руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, группа лиц мошенническим путем, используя поддельные документы, завладела однокомнатной квартирой стоимостью почти 400 тыс. грн, которая расположена в Холодногорском районе Харькова и принадлежала умершей местной жительница. 
 
Женщина была одинокой и не имела наследников.
 
После ее смерти была выдана доверенность от ее имени, на основании которой осуществлена ​​продажа квартиры. 
 
Вместе с тем, в согласовании с требованиями действующего законодательства, квартира должна была перейти в собственность территориальной общины г Харькова.
 
 В настоящее время открыто производство по делу, судебное разбирательство продолжается.
 
 Кроме того, по факту противоправного завладению квартирой и использование заведомо поддельного документа в уголовном производстве по ч. 4 ст.  190, ч. 4 ст.  358 УК Украины 5-ти аферистам сообщено в подозрении.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков
 
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