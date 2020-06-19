19.06.2020 15:41

Афера с квартирой: недвижимость могут передать в собственность города

Такое требование выдвинула прокуратура.



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Харьковская местная прокуратура № 1 направила в Ленинский районный суд г. Харькова иск о признании недействительными доверенности, договора купли-продажи квартиры, признании квартиры выморочным наследством и передачи ее в собственность территориальной громады города Харькова.

По информации руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, группа лиц мошенническим путем, используя поддельные документы, завладела однокомнатной квартирой стоимостью почти 400 тыс. грн, которая расположена в Холодногорском районе Харькова и принадлежала умершей местной жительница.

Женщина была одинокой и не имела наследников.

После ее смерти была выдана доверенность от ее имени, на основании которой осуществлена ​​продажа квартиры.

Вместе с тем, в согласовании с требованиями действующего законодательства, квартира должна была перейти в собственность территориальной общины г Харькова.

В настоящее время открыто производство по делу, судебное разбирательство продолжается.

Кроме того, по факту противоправного завладению квартирой и использование заведомо поддельного документа в уголовном производстве по ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 УК Украины 5-ти аферистам сообщено в подозрении.