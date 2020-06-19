19.06.2020 15:02

Иностранца в розыске задержали на границе (ФОТО)

Пограничники Харьковского отряда задержали гражданина Молдовы, который находился в розыске в Украине.



// ГСПУ

В пункт пропуска «Гоптовка» из России в Украину прибыл мужчина 1982 года рождения.



Во время проверки документов пограничники установили, что иностранца разыскивают правоохранители Одесской области по подозрению в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей ч. 4 ст. 296 УК «Хулиганство», совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. В случае доказательства вины, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.



Сейчас для принятия правового решения гражданина Молдовы передано сотрудникам компетентных правоохранительных органов.