Иностранца в розыске задержали на границе (ФОТО)

Пограничники Харьковского отряда задержали гражданина Молдовы, который находился в розыске в Украине.
В пункт пропуска «Гоптовка» из России в Украину прибыл мужчина 1982 года рождения.
Во время проверки документов пограничники установили, что иностранца разыскивают правоохранители Одесской области по подозрению в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей ч. 4 ст. 296 УК «Хулиганство», совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. В случае доказательства вины, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Сейчас для принятия правового решения гражданина Молдовы передано сотрудникам компетентных правоохранительных органов.
Запланированные дела вряд ли удастся закончить. Звезды склоняют сходить на прогулку, пообщаться с друзьями, в конце концов – всласть помечтать.
Жара немного спадет, выходные будут облачными и временами ненастными: с дождями, грозами, а местами и градом.
Весьма актуальный для людей, живущих в бешеном ритме современного мира, – Международный день прогулки – отмечается в середине июня.
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