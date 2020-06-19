19.06.2020 14:43

Ночной угон: парень соблазнился и похитил мопед (ФОТО)

Копы поймали угонщика.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 14 июня 2020 года в Балаклейский отдел полиции обратился 43-летний мужчина.

Заявитель рассказал, что неизвестный ночью похитил его мопед «ALFA LUX», который он оставил без присмотра возле своего дачного дома.

Принятыми мерами сотрудники уголовного розыска разоблачили в совершении преступления 18-летнего жителя Балаклеи и в ночь на 19 июня 2020 года установили его местонахождение.

Парень рассказал полицейским, что в тот день поздно вечером гулял по окрестностям города и, увидев мопед, решил его похитить. Чтобы не привлекать внимание, правонарушитель не стал заводить транспортное средство, а откатил его в безлюдное место и спрятал.

Вину злоумышленник признал полностью и дал правдивые показания следствию.

Мопед возвращен владельцу.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Досудебное следствие продолжается.