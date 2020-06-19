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19.06.2020  14:43   

Ночной угон: парень соблазнился и похитил мопед (ФОТО)

Копы поймали угонщика.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 14 июня 2020 года в Балаклейский отдел полиции обратился 43-летний мужчина.
 
Заявитель рассказал, что неизвестный ночью похитил его мопед «ALFA LUX», который он оставил без присмотра возле своего дачного дома.
 
Принятыми мерами сотрудники уголовного розыска разоблачили в совершении преступления 18-летнего жителя Балаклеи и в ночь на 19 июня 2020 года установили его местонахождение.
 
Парень рассказал полицейским, что в тот день поздно вечером гулял по окрестностям города и, увидев мопед, решил его похитить. Чтобы не привлекать внимание, правонарушитель не стал заводить транспортное средство, а откатил его в безлюдное место и спрятал.
 
Вину злоумышленник признал полностью и дал правдивые показания следствию.
 
Мопед возвращен владельцу.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
 
Досудебное следствие продолжается.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  угон мопеда, похищение, харьков
 
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