Пограничники обнаружили место незаконной вырубки леса

На Харьковщине «черные» лесорубы загрузили древесину в грузовик без номеров.
18 июня в ходе реализации оперативной информации, в лесу недалеко от населенного пункта Устиновка, что в Великобурлукском районе Харьковской области, пограничники обнаружили автомобиль «ГАЗ-66», загруженный срубленными деревьями. Грузовик был без номерных знаков, водителя рядом не было.
Во время проверки прилегающей территории правоохранители обнаружили место незаконной вырубки леса.
По данному факту пограничники направили в Нацполицию сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 246 УК «Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса».
Поиск лиц, причастных к противоправной деятельности, продолжается.
Автомобиль и груз передан представителям Национальной полиции.
Запланированные дела вряд ли удастся закончить. Звезды склоняют сходить на прогулку, пообщаться с друзьями, в конце концов – всласть помечтать.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без осадков. Днем по городу и местами по области кратковременный дождь, местами гроза.
Весьма актуальный для людей, живущих в бешеном ритме современного мира, – Международный день прогулки – отмечается в середине июня.
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