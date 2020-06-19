19.06.2020 14:34

Пограничники обнаружили место незаконной вырубки леса

На Харьковщине «черные» лесорубы загрузили древесину в грузовик без номеров.



// ГПСУ

18 июня в ходе реализации оперативной информации, в лесу недалеко от населенного пункта Устиновка, что в Великобурлукском районе Харьковской области, пограничники обнаружили автомобиль «ГАЗ-66», загруженный срубленными деревьями. Грузовик был без номерных знаков, водителя рядом не было.



Во время проверки прилегающей территории правоохранители обнаружили место незаконной вырубки леса.



По данному факту пограничники направили в Нацполицию сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 246 УК «Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса».



Поиск лиц, причастных к противоправной деятельности, продолжается.



Автомобиль и груз передан представителям Национальной полиции.