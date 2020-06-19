Копы вплотную занялись обстоятельствами убийства котенка

Как сообщает ГУ Нацполиции, следователи Индустриального райотдела полиции внесли сведения по факту происшествия в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными) уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, все обстоятельства преступления устанавливаются.