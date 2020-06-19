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19.06.2020  13:49   

Копы вплотную занялись обстоятельствами убийства котенка

Полиция расследует дело о жестоком обращении с животным.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, следователи Индустриального райотдела полиции внесли сведения по факту происшествия в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст.  299 (жестокое обращение с животными) уголовного кодекса Украины. 
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.
 
В настоящее время досудебное расследование продолжается, все обстоятельства преступления устанавливаются.
 
Напомним, нетрезвый мужчина выбросил котенка с пятого этажа дома на улице Библика. 
 
От полученных повреждений животное скончалось на месте.
 
О поступке соседа сообщила в полицию 17 июня около 14:00 владелица котенка.
 
На место выезжал следственно-оперативная группа и патрульные полицейские.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство котенка, смерть, харьков
 
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