ДТП: за городом BMW вылетел на встречку и отправил трех человек в больницу (ФОТО)

На Харьковщине полицейские устанавливают обстоятельства столкновения двух легковушек.
Сообщение об аварии на автодороге Харьков-Гороховатка в Змиевском районе поступило в полицию 19 июня около 8:00 из службы 102.
Предварительно установлено, что во время движения в сторону Харькова 26-летний водитель автомобиля «BMW» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ».
В результате ДТП 35-летний водитель и двое пассажиров транспортного средства «ВАЗ» с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Запланированные дела вряд ли удастся закончить. Звезды склоняют сходить на прогулку, пообщаться с друзьями, в конце концов – всласть помечтать.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без осадков. Днем по городу и местами по области кратковременный дождь, местами гроза.
Весьма актуальный для людей, живущих в бешеном ритме современного мира, – Международный день прогулки – отмечается в середине июня.
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