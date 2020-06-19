19.06.2020 13:33

ДТП: за городом BMW вылетел на встречку и отправил трех человек в больницу (ФОТО)

На Харьковщине полицейские устанавливают обстоятельства столкновения двух легковушек.



// hk.npu.gov.ua

Сообщение об аварии на автодороге Харьков-Гороховатка в Змиевском районе поступило в полицию 19 июня около 8:00 из службы 102.



Предварительно установлено, что во время движения в сторону Харькова 26-летний водитель автомобиля «BMW» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ».

В результате ДТП 35-летний водитель и двое пассажиров транспортного средства «ВАЗ» с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение.



Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.