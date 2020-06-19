Полицейские оперативно задержали серийного автовора

В течение суток злоумышленник обокрал три автомобиля на улице Ковтуна.
18 июня около 3:55 в полицию поступило сообщение от жителя многоэтажки о том, что неизвестный мужчина разбил стекло в автомобиле, который стоял во дворе дома. Свидетель происшествия запомнил приметы злоумышленника и сообщил их правоохранителям.
За считанные часы сотрудники уголовного розыска Слободского отдела полиции задержали злоумышленника. Им оказался 28-летний харьковчанин, ранее судимый за имущественные преступления. У мужчины обнаружены похищенные вещи: навигатор, планшет, видеорегистратор и другие вещи.
о данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.
Запланированные дела вряд ли удастся закончить. Звезды склоняют сходить на прогулку, пообщаться с друзьями, в конце концов – всласть помечтать.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без осадков. Днем по городу и местами по области кратковременный дождь, местами гроза.
Весьма актуальный для людей, живущих в бешеном ритме современного мира, – Международный день прогулки – отмечается в середине июня.
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