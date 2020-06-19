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19.06.2020  12:50   

Полицейские оперативно задержали серийного автовора

В течение суток злоумышленник обокрал три автомобиля на улице Ковтуна.


://hk.npu.gov.ua/

18 июня около 3:55 в полицию поступило сообщение от жителя многоэтажки о том, что неизвестный мужчина разбил стекло в автомобиле, который стоял во дворе дома. Свидетель происшествия запомнил приметы злоумышленника и сообщил их правоохранителям.

За считанные часы сотрудники уголовного розыска Слободского отдела полиции задержали злоумышленника. Им оказался 28-летний харьковчанин, ранее судимый за имущественные преступления. У мужчины обнаружены похищенные вещи: навигатор, планшет, видеорегистратор и другие вещи.

 

о данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  полиция, харьков, патрульные, автовор, задержание
 
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