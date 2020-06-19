Главная Новости Криминал и происшествия У метро «Спортивная» раритет советского автопрома запарковали прямо в знак пешеходного перехода (ФОТО)
19.06.2020  12:12   

У метро «Спортивная» раритет советского автопрома запарковали прямо в знак пешеходного перехода (ФОТО)

Восторженные жители и эксперты посоветовали владельцу раритета освоить парковку с применением ручного тормоза.


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Необычный способ парковки придумал наездник на старой "КОПЕЙКЕ". Вместо коновязи он припарковал своего боевого друга в дорожный знак.

По версии знакотов машина просто покатилась после деудачной парковки и чудом не нанесла вред пешеходам в оживленном месте у метро.

 

Источник:   ТипичНОЕ ХТЗ
 Тэги:  парковка, харьков, наездник, знак, торомоз
 
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