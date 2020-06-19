На Клочковской – ДТП с мопедом

Водителя «двухколесного» увезли медики.
18 июня около 8:00 патрульные получили сообщение о ДТП с травмированными на перекрестке улицы Клочковская и Клочковского спуска.
По предварительной информации, участниками столкновения стали автомобиль Mitsubishi и мопед.
В результате аварии медики госпитализировали в больницу водителя мопеда.
Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группаэ.
Запланированные дела вряд ли удастся закончить. Звезды склоняют сходить на прогулку, пообщаться с друзьями, в конце концов – всласть помечтать.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без осадков. Днем по городу и местами по области кратковременный дождь, местами гроза.
Весьма актуальный для людей, живущих в бешеном ритме современного мира, – Международный день прогулки – отмечается в середине июня.
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