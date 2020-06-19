19.06.2020 09:53

На Клочковской – ДТП с мопедом

Водителя «двухколесного» увезли медики.



// Патрульная полиция

18 июня около 8:00 патрульные получили сообщение о ДТП с травмированными на перекрестке улицы Клочковская и Клочковского спуска.



По предварительной информации, участниками столкновения стали автомобиль Mitsubishi и мопед.



В результате аварии медики госпитализировали в больницу водителя мопеда.



Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группаэ.