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19.06.2020  09:53   

На Клочковской – ДТП с мопедом

Водителя «двухколесного» увезли медики.


// Патрульная полиция

18 июня около 8:00 патрульные получили сообщение о ДТП с травмированными на перекрестке улицы Клочковская и Клочковского спуска.

По предварительной информации, участниками столкновения стали автомобиль Mitsubishi и мопед.

В результате аварии медики госпитализировали в больницу водителя мопеда.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группаэ.

Тэги:  дтп, харьков
 
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