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18.06.2020  18:49   

Конфликт мужчины с охраной парка: информация полиции (ВИДЕО)

В результате происшествия пострадал 34-летний харьковчанин.


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Как сообщает ГУ Нацуполиции, инофрмация об избиении мужчины в парке на улице Сумской поступило в полицию 17 июня в 23:40 от 27-летнего мужчины.
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и экипаж патрульной полиции. 
 
По адресу работники полиции обнаружили 34-летнего мужчины с телесными повреждениями. 
 
Пострадавшего доставили в больницу. 
 
С его слов стало известно, что в ходе конфликта его избили охранники парка.
 
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст.  296 (хулиганство) уголовного кодекса Украины. 
 
Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет. 
 
Все обстоятельства и лица, причастны к происшествия устанавливаются.
 
Ранее информаци о конфликте появилась в соцсетях.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  конфликт, скандал, харьков, избиение
 
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