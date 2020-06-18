18.06.2020 18:49

Конфликт мужчины с охраной парка: информация полиции (ВИДЕО)

В результате происшествия пострадал 34-летний харьковчанин.



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Как сообщает ГУ Нацуполиции, инофрмация об избиении мужчины в парке на улице Сумской поступило в полицию 17 июня в 23:40 от 27-летнего мужчины.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и экипаж патрульной полиции.

По адресу работники полиции обнаружили 34-летнего мужчины с телесными повреждениями.

Пострадавшего доставили в больницу.

С его слов стало известно, что в ходе конфликта его избили охранники парка.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.

Все обстоятельства и лица, причастны к происшествия устанавливаются.

Ранее информаци о конфликте появилась в соцсетях.