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18.06.2020  16:19   

Внимание! Розыск попавшего в ДТП пешехода

Полиция ищет Михаила Боркова для расследования неординарной аварии


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Как сообщает ГУ Нацполиции, 5 мая 2020 года около 22:45 на перекрестке улиц Чернышевского и Ярослава Мудрого в Харькове произошло столкновение автомобилей Seat Cordoba и Mercedes C180 с последующим наездом на пешехода.
 
В результате аварии телесные повреждения получили пассажир «Mercedes C180» и пешеход.
 
В настоящее время следственным управлением ГУНП в Харьковской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. 
 
В связи с этим, потерпевшего пешехода - Боркова Михаила Вячеславовича, 1986 года, просим позвонить по телефонам: (057) 705-96-91, 067-42-32-902.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, розыск, поиск пострадавшего, харьков, авария
 
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