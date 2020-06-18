Внимание! Розыск попавшего в ДТП пешехода

Полиция ищет Михаила Боркова для расследования неординарной аварии
Сегодня темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без осадков. Днем по городу и местами по области кратковременный дождь, местами гроза.
В 2016 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 18 июня Днём устойчивой гастрономии. В 2017 году он прошёл впервые.
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