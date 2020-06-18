18.06.2020 16:19

Внимание! Розыск попавшего в ДТП пешехода

Полиция ищет Михаила Боркова для расследования неординарной аварии



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 5 мая 2020 года около 22:45 на перекрестке улиц Чернышевского и Ярослава Мудрого в Харькове произошло столкновение автомобилей Seat Cordoba и Mercedes C180 с последующим наездом на пешехода.

В результате аварии телесные повреждения получили пассажир «Mercedes C180» и пешеход.

В настоящее время следственным управлением ГУНП в Харьковской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В связи с этим, потерпевшего пешехода - Боркова Михаила Вячеславовича, 1986 года, просим позвонить по телефонам: (057) 705-96-91, 067-42-32-902.