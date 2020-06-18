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18.06.2020  15:42   

ДТП в центре: столкнулись втроем и тормознули движение (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал Веха, в центре Первой столицы - ДТП.

 На улице Алчевских организовали паровозик три легковушки.

Перегородив и без того не саамую широкую улицу города, машины организовали конкретную пробку.

Подробностей об аварии и пострадавших в ней пока нет.

Тэги:  дтп, аварии, харьков, паровозик
 
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