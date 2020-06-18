Главная Новости Криминал и происшествия Внезапно загорелся квадроцикл, на котором катался ребенок: малыш едва не пострадал (ВИДЕО)
18.06.2020  14:49   

Внезапно загорелся квадроцикл, на котором катался ребенок: малыш едва не пострадал (ВИДЕО)

О ЧП сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал ХХ, в парке Квитки-Оновьяненко произошло ЧП.

В парке на квадроцикле катался ребенок.

Внезапно средство передвижения загорелось.

Взрослые пытались его потушить. 

Тэги:  пожар, загорелся квадроцикл, харьков
 
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