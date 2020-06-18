Главная Новости Криминал и происшествия На Журавлевке сгорела двухуровневая квартира (ФОТО)
18.06.2020  15:34   

На Журавлевке сгорела двухуровневая квартира (ФОТО)

Во время ликвидации пожара в 5-этажке спасатели эвакуировали двух людей.


// ГСЧС

18 июня в 1:39 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в пятиэтажном жилом доме по ул. Ново-Александровской, 54а.

К месту пожара немедленно были направлены 3 отделения службы спасения на автоцистернах и одно отделение на автолестнице.

Горели домашние вещи и перекрытия двухуровневой квартиры на 4-м этаже жилой пятиэтажки. Общая площадь пожара составила около 8 кв.м.

Спасатели эвакуировали двух человек с верхнего этажа.

В 1:59 пожар был локализован и в 03:30 окончательно ликвидирован. Его причина и ущерб устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.06 Криминал и происшествия Внезапно загорелся квадроцикл, на котором катался ребенок: малыш едва не пострадал (ВИДЕО) 17.06 Криминал и происшествия Пожар вдоль железной дороги тушил специальный поезд (ФОТО) 17.06 Криминал и происшествия На Салтовке выгорели захламленный балкон и часть квартиры местного «Плюшкина» (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 