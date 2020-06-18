18.06.2020 15:34

На Журавлевке сгорела двухуровневая квартира (ФОТО)

Во время ликвидации пожара в 5-этажке спасатели эвакуировали двух людей.



// ГСЧС

18 июня в 1:39 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в пятиэтажном жилом доме по ул. Ново-Александровской, 54а.



К месту пожара немедленно были направлены 3 отделения службы спасения на автоцистернах и одно отделение на автолестнице.

Горели домашние вещи и перекрытия двухуровневой квартиры на 4-м этаже жилой пятиэтажки. Общая площадь пожара составила около 8 кв.м.

Спасатели эвакуировали двух человек с верхнего этажа.



В 1:59 пожар был локализован и в 03:30 окончательно ликвидирован. Его причина и ущерб устанавливаются.