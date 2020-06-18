На Журавлевке сгорела двухуровневая квартира (ФОТО)

Во время ликвидации пожара в 5-этажке спасатели эвакуировали двух людей.
18 июня в 1:39 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в пятиэтажном жилом доме по ул. Ново-Александровской, 54а.
К месту пожара немедленно были направлены 3 отделения службы спасения на автоцистернах и одно отделение на автолестнице.
Горели домашние вещи и перекрытия двухуровневой квартиры на 4-м этаже жилой пятиэтажки. Общая площадь пожара составила около 8 кв.м.
Спасатели эвакуировали двух человек с верхнего этажа.
В 1:59 пожар был локализован и в 03:30 окончательно ликвидирован. Его причина и ущерб устанавливаются.
Сегодня темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без осадков. Днем по городу и местами по области кратковременный дождь, местами гроза.
В 2016 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 18 июня Днём устойчивой гастрономии. В 2017 году он прошёл впервые.
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