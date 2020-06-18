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18.06.2020  14:19   

Пьяный рецидивист избил ногами пожилого мужчину: приговор вынесен

Определена судьба хулигана, беспричинно избившего посреди улицы дедушку.


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При поддержке публичного обвинения в суде Харьковской местной прокуратурой №5 признал виновным в хулиганстве 34-летний житель Харькова (ч. 1 ст. 296 УК Украины).
 
Приговором Коминтерновского районного суда гмужчина осужден к наказанию в виде двух лет и одного месяца лишения свободы в условиях исправительного центра.
 
Как сообщил руководитель местной прокуратуры Алексей Лесенко, в середине января этого года в социальных сетях появилось видео очевидца, который, проходя днем по улице Плехановской города Харькова, увидел, как молодой человек, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, бьет ногами лежащего на земле пожилого мужчину.
 
Несмотря на замечания автора видео и других прохожих, мужчина продолжал свои противоправные действия. Прекратили указанные хулиганские действия только работники полиции, которые были вызваны на место неравнодушными лицами.
 
Злоумышленником оказался 34-летний житель. Харькова, который уже привлекался к уголовной ответственности в 2019 году.
 
Благодаря принципиальной позиции процессуального руководителя в уголовном производстве собрано ряд неоспоримых доказательств вины человека в содеянном.
 
Во время судебного разбирательства обвинительного акта правонарушитель полностью признал свою вину в содеянном. Однако, учитывая общественный резонанс события и наличие предыдущей судимости, судом поддержана позиция прокурора об избрании меры наказания нарушителю в виде двух лет и одного месяца лишения свободы в условиях исправительного центра.
 
Приговор суда вступил в законную силу.
Тэги:  избиение, побил дедушку, харьков
 
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