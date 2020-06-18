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18.06.2020  13:49   

Осторожно, мошенники! Аферистки лишили женщину 80 тысяч гривен

Женщину "обчистили" с помощью "ритуала очищения".


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 17 июня 2020 года к пенсионерке, жительнице Змиевского района, пришли две женщины и представились «гадалками».
 
Мошенницы заявили, что все семейные несчастья у потерпевшей от «грязных денег», над которым необходимо провести ритуал очищения. 
 
Пенсионерка поверила непрошеным гостям и отдала свои сбережения, отлдав более 3 тысяч американских долларов.
 
Поняв, что ее обманули, сразу обратилась за помощью в полицию.
 
В результате расследования выяснилось, что неизвестные дамы отправились в сторону Балаклеи. 
 
Работники уголовного розыска задержали мошенниц.
 
Злоумышленниц оказались жительницами Славянска - 53-летняя женщина и ее 32-летняя дочь.
 
Женшинам сообщено о подозрении в совершении преступления. 
 
Сейчас женщин проверяют на причастности к совершению аналогичных преступлений на территории Балаклейский района.
 
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст.  190 (мошенничество) уголовного кодекса Украины. 
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до 3 лет.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  афера, мошенничество, харьков, гадалки, ритул очищения
 
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