18.06.2020 13:49

Осторожно, мошенники! Аферистки лишили женщину 80 тысяч гривен

Женщину "обчистили" с помощью "ритуала очищения".



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 17 июня 2020 года к пенсионерке, жительнице Змиевского района, пришли две женщины и представились «гадалками».

Мошенницы заявили, что все семейные несчастья у потерпевшей от «грязных денег», над которым необходимо провести ритуал очищения.

Пенсионерка поверила непрошеным гостям и отдала свои сбережения, отлдав более 3 тысяч американских долларов.

Поняв, что ее обманули, сразу обратилась за помощью в полицию.

В результате расследования выяснилось, что неизвестные дамы отправились в сторону Балаклеи.

Работники уголовного розыска задержали мошенниц.

Злоумышленниц оказались жительницами Славянска - 53-летняя женщина и ее 32-летняя дочь.

Женшинам сообщено о подозрении в совершении преступления.

Сейчас женщин проверяют на причастности к совершению аналогичных преступлений на территории Балаклейский района.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до 3 лет.