Главная Новости Криминал и происшествия В больнице на скорой доставили до смерти пьяную 12-летнюю девочку
18.06.2020  13:23   

В больнице на скорой доставили до смерти пьяную 12-летнюю девочку

Подросток отравилась сильнейшей дозой алкоголя, которую приняла 17 июня - врачи в шоке.


://facebook.com/ekstrena.dopomoga

Диагноз: отравление хмельными напитками, бригадой ЭМП был установлен 17.06.2020 12-летней девочке Вызванны на оказание помощи медики «скорой» были удивлены состоянием юной пациентки. По сообщению врачей - "Алкоголь и молодой организм - понятия несовместимые".

Почти без сознания, в тяжелом состоянии девочка была госпитализирована в лечебное учреждение.

Шокированные врачинастаивают, что алкоголизм у подростков формируется в сжатые сроки и отличается злокачественным, прогрессирующим течением.

Харьковские медики настоятельно просят родителей рассказать детям о негативных последствиях приема (даже разового) хмельных напитков, табачных и наркотических веществ.

Источник:   КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"
 Тэги:  подросток, алкоголь, харьков, скорая, отравление
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.05 Криминал и происшествия Копы оперативно разыскали 13-летнего подростка, который убежал из дома 20.05 Криминал и происшествия Беглянку-подростка из Харькова нашли в Киевской области 14.05 Криминал и происшествия Полиция нашла 13-летнюю пропавшую девочку-подростка
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 