18.06.2020 13:23

В больнице на скорой доставили до смерти пьяную 12-летнюю девочку

Подросток отравилась сильнейшей дозой алкоголя, которую приняла 17 июня - врачи в шоке.



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Диагноз: отравление хмельными напитками, бригадой ЭМП был установлен 17.06.2020 12-летней девочке Вызванны на оказание помощи медики «скорой» были удивлены состоянием юной пациентки. По сообщению врачей - "Алкоголь и молодой организм - понятия несовместимые".

Почти без сознания, в тяжелом состоянии девочка была госпитализирована в лечебное учреждение.

Шокированные врачинастаивают, что алкоголизм у подростков формируется в сжатые сроки и отличается злокачественным, прогрессирующим течением.

Харьковские медики настоятельно просят родителей рассказать детям о негативных последствиях приема (даже разового) хмельных напитков, табачных и наркотических веществ.