В больнице на скорой доставили до смерти пьяную 12-летнюю девочку

Подросток отравилась сильнейшей дозой алкоголя, которую приняла 17 июня - врачи в шоке.
Диагноз: отравление хмельными напитками, бригадой ЭМП был установлен 17.06.2020 12-летней девочке Вызванны на оказание помощи медики «скорой» были удивлены состоянием юной пациентки. По сообщению врачей - "Алкоголь и молодой организм - понятия несовместимые".
Почти без сознания, в тяжелом состоянии девочка была госпитализирована в лечебное учреждение.
Шокированные врачинастаивают, что алкоголизм у подростков формируется в сжатые сроки и отличается злокачественным, прогрессирующим течением.
Харьковские медики настоятельно просят родителей рассказать детям о негативных последствиях приема (даже разового) хмельных напитков, табачных и наркотических веществ.
Сегодня темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Местами кратковременный дождь, по области гроза.
В 2016 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 18 июня Днём устойчивой гастрономии. В 2017 году он прошёл впервые.
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