Главная Новости Криминал и происшествия На известном своей аварийностью перекрестке на ХТЗ наездник на Ауди сбил велосипедиста
18.06.2020  12:06   

На известном своей аварийностью перекрестке на ХТЗ наездник на Ауди сбил велосипедиста

Велосипедист сильно пострадал, но к приезду медиков был жив.


// facebook

Очередное ДТП на перекрестке у парка возле ДК ХТЗ.

Напротив дома по адрессу Библика, 37/8  водитель Ауди сильно травмировал велосипедиста.

Социальную сеть облетели кровавые фото с места проишествия.

Информация уточняется и дополняется

 

 

Источник:   ТипичНОЕ ХТЗ
 Тэги:  дтп, полиция, харьков пострадавший
 
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