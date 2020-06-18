На известном своей аварийностью перекрестке на ХТЗ наездник на Ауди сбил велосипедиста

Велосипедист сильно пострадал, но к приезду медиков был жив.
Очередное ДТП на перекрестке у парка возле ДК ХТЗ.
Напротив дома по адрессу Библика, 37/8 водитель Ауди сильно травмировал велосипедиста.
Социальную сеть облетели кровавые фото с места проишествия.
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Сегодня темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Местами кратковременный дождь, по области гроза.
В 2016 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 18 июня Днём устойчивой гастрономии. В 2017 году он прошёл впервые.
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