На известном своей аварийностью перекрестке на ХТЗ наездник на Ауди сбил велосипедиста

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Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 18 июня Сегодня темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 18 июня С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Местами кратковременный дождь, по области гроза.