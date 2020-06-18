Главная Новости Криминал и происшествия Спасатели с помощью специнструмента вырезали тело водителя после жуткой аварии по дороге на Песочин (ФОТО)
18.06.2020  11:28   

Спасатели с помощью специнструмента вырезали тело водителя после жуткой аварии по дороге на Песочин (ФОТО)

Полиция выясняет обстоятельства происшествия, приведшего к жертвам - по социальным сетям вирусно разлетаются ролики и видео с места аварии


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18 июня в 6:56 на номер «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по трассе Киев-Харьков-Довжанский.
На ликвидацию пожара были направлены спасателей 6 -й -ДПРЧ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На момент прибытия пожарных на место происшествия, было установлено, что произошло столкновение автомобилей «Mersedes Sprinter» и «MAN». Спасатели деблокировали тело погибшего водителя из искореженного автомобиля «Mersedes Sprinter».             

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства данного дорожно - транспортного происшествия.

На месте проишествия скопление дорожно-ремонтной техники. По снимкам и видео непонятно, стал ли ремонт дороги одним из факторов, повлиявших на проишествие.

Состояние одного из пострадавших в ДТП выясняется. На данный момент известно только о гибели водителя, тело которого вырезали специнструментом спасатели.

На оживленнной трассе образовалась значительная "тянучка".

Информация уточняется и дополняется.

 

 

 

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  дтп, полиция, харьков пострадавший
 
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