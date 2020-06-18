Спасатели с помощью специнструмента вырезали тело водителя после жуткой аварии по дороге на Песочин (ФОТО)

Полиция выясняет обстоятельства происшествия, приведшего к жертвам - по социальным сетям вирусно разлетаются ролики и видео с места аварии
18 июня в 6:56 на номер «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по трассе Киев-Харьков-Довжанский.
На ликвидацию пожара были направлены спасателей 6 -й -ДПРЧ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На момент прибытия пожарных на место происшествия, было установлено, что произошло столкновение автомобилей «Mersedes Sprinter» и «MAN». Спасатели деблокировали тело погибшего водителя из искореженного автомобиля «Mersedes Sprinter».
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства данного дорожно - транспортного происшествия.
На месте проишествия скопление дорожно-ремонтной техники. По снимкам и видео непонятно, стал ли ремонт дороги одним из факторов, повлиявших на проишествие.
Состояние одного из пострадавших в ДТП выясняется. На данный момент известно только о гибели водителя, тело которого вырезали специнструментом спасатели.
На оживленнной трассе образовалась значительная "тянучка".
Информация уточняется и дополняется.
Сегодня темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Местами кратковременный дождь, по области гроза.
В 2016 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 18 июня Днём устойчивой гастрономии. В 2017 году он прошёл впервые.
влажность:
давление:
ветер: