18.06.2020 11:21

У метро Киевская ВАЗ проиграл дуэль Nissan - есть пострадавшие

В Харькове полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали два человека



://hk.npu.gov.ua/

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, 17 июня около 20:00 патрульные получили информацию об аварии с травмированными на улице Шевченко, 146.

По предварительной информации, участниками ДТП стали автомобиль ВАЗ-21093 и автомобиль Nissan.

В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя и пассажира автомобиля ВАЗ.

Обстоятельства аварии устанавливать следственно-оперативная группа полиции.