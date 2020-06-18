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18.06.2020  11:21   

У метро Киевская ВАЗ проиграл дуэль Nissan - есть пострадавшие

В Харькове полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали два человека


://hk.npu.gov.ua/

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, 17 июня около 20:00 патрульные получили информацию об аварии с травмированными на улице Шевченко, 146.

По предварительной информации, участниками ДТП стали автомобиль ВАЗ-21093 и автомобиль Nissan.

В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя и пассажира автомобиля ВАЗ.

Обстоятельства аварии устанавливать следственно-оперативная группа полиции.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, полиция, харьков пострадавший
 
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