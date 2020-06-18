Прокуроры довели до суда телефонных мошенников-рецидивистов

Телефонный аферист звонил пожилым харьковчанам на стационарные телефоны и за деньги предлагал "решить" вопросы по схеме - ваш родственник в больнице и ему предстоит неотложная дорогостоящая операция.
По сведениям прокуратуры, по согласованию с Харьковской местной прокуратурой № 5 в суд направлено обвинительное заключение в отношении мужчины по ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное повторно).
Во время досудебного расследования установлено, что мужчина вместе со своим знакомым, личность которого сейчас устанавливается, звонил на стационарные телефоны пожилых людей, сообщая, что их родственники попали в больницу. Он требовал большую сумму денег на якобы проведения операции, приезжал к месту проживания своих жертв и забирал у них последние деньги. Своими преступными действиями мошенник "заработал" 33 тыс. Грн.
Мужчине грозит наказание в виде штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работами на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет.
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