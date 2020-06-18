18.06.2020 10:32

Под Харьковом пытались изнасиловать 13-летнюю девочку

Злоумышленником оказался 37-летний житель города Лозовая.



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С информацию о том, что неизвестный мужчина пытался изнасиловать 13-летнюю девочку, в полицию обратилась ее 42-летняя мать.



В течение нескольких часов полицейские установили личность предполагаемого нападавшего.



В ходе досудебного расследования установлено, что в тот день мужчина ехал на скутере в поселок Орелька, чтобы порыбачить. В селе Полтавское Лозовского района он увидел девочку, которая проезжала на велосипеде. Он остановился и толкнул ребенка руками в спину, в результате чего она упала на землю. После этого он пытался изнасиловать малолетнюю, однако испугался, что кто-то может увидеть и отпустил ее.



С места происшествия изъяты вещественные доказательства.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 152 (покушение на изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.



Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.



Следственные действия продолжаются.