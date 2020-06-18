Главная Новости Криминал и происшествия Любитель с запрещенной сетью вышел на рыбалку
18.06.2020  10:02   

Любитель с запрещенной сетью вышел на рыбалку

Нарушитель нанес более тысячи гривен убытков рыбным запасам Украины.


// khr.darg.gov.ua

17 июня работниками Харьковского рыбоохранного патруля разоблачено грубое нарушение правил рыболовства. Инцидент произошел на Печенежском водохранилище неподалеку от Кулаковского залива.

В 6:30 задержан нарушитель, который с резиновой лодки ловил рыбу запрещенными для любительского рыболовства орудиями лова - одной рыбацкой сеткой. В сети находился килограмм рыбы. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 1037 грн.

На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.06 Криминал и происшествия Нарушители нанесли более 36 тысяч убытков рыбным запасам Украины 16.06 Криминал и происшествия Сколько нарушителей поймал рыбоохранный патруль за неделю 15.06 Криминал и происшествия На торговцев живой рыбой без документов составили протокол
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 