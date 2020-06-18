18.06.2020 10:02

Любитель с запрещенной сетью вышел на рыбалку

Нарушитель нанес более тысячи гривен убытков рыбным запасам Украины.



// khr.darg.gov.ua

17 июня работниками Харьковского рыбоохранного патруля разоблачено грубое нарушение правил рыболовства. Инцидент произошел на Печенежском водохранилище неподалеку от Кулаковского залива.



В 6:30 задержан нарушитель, который с резиновой лодки ловил рыбу запрещенными для любительского рыболовства орудиями лова - одной рыбацкой сеткой. В сети находился килограмм рыбы. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 1037 грн.



На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.