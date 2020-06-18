Любитель с запрещенной сетью вышел на рыбалку

Нарушитель нанес более тысячи гривен убытков рыбным запасам Украины.
17 июня работниками Харьковского рыбоохранного патруля разоблачено грубое нарушение правил рыболовства. Инцидент произошел на Печенежском водохранилище неподалеку от Кулаковского залива.
В 6:30 задержан нарушитель, который с резиновой лодки ловил рыбу запрещенными для любительского рыболовства орудиями лова - одной рыбацкой сеткой. В сети находился килограмм рыбы. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 1037 грн.
На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.
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