ДТП: на Шевченко после столкновения загорелся ВАЗ (ВИДЕО)

Водителя и пассажира забрала скорая.
Авария произошла 17 июня около восьми часов вечера на улице Шевченко, 146, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
Участниками столкновения стали автомобиль ВАЗ 21093 и автомобиль Nissan.
В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя и пассажира автомобиля ВАЗ.
Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
В сети появилось видео столкновение. На кадрах видно, как после аварии вспыхнул капот ВАЗа.
Сегодня темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Местами кратковременный дождь, по области гроза.
В 2016 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 18 июня Днём устойчивой гастрономии. В 2017 году он прошёл впервые.
влажность:
давление:
ветер: