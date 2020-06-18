18.06.2020 09:32

ДТП: на Шевченко после столкновения загорелся ВАЗ (ВИДЕО)

Водителя и пассажира забрала скорая.



// Патрульная полиция

Авария произошла 17 июня около восьми часов вечера на улице Шевченко, 146, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.



Участниками столкновения стали автомобиль ВАЗ 21093 и автомобиль Nissan.



В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя и пассажира автомобиля ВАЗ.



Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

В сети появилось видео столкновение. На кадрах видно, как после аварии вспыхнул капот ВАЗа.