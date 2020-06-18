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18.06.2020  09:32   

ДТП: на Шевченко после столкновения загорелся ВАЗ (ВИДЕО)

Водителя и пассажира забрала скорая.


// Патрульная полиция

Авария произошла 17 июня около восьми часов вечера на улице Шевченко, 146, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

Участниками столкновения стали автомобиль ВАЗ 21093 и автомобиль Nissan.

В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя и пассажира автомобиля ВАЗ.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

В сети появилось видео столкновение. На кадрах видно, как после аварии вспыхнул капот ВАЗа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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