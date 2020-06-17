17.06.2020 18:31

Штраф в полтора миллиона: предприятию светит выплата за вред, нанесенный природе

Такого решения вопроса добивается прокуратура.



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Изюмской местной прокуратурой направлено в хозсуд исковое заявление о взыскании ущерба, причиненного государству в результате нарушения природоохранного законодательства.

По информации заместителя руководителя местной прокуратуры Дениса Коновалюка, в ходе изучения вопроса соблюдения требований природоохранного законодательства в сфере охраны и рационального использования водных ресурсов местной прокуратурой установлено, что Государственной экологической инспекцией в Харьковской области проведена плановая проверка соблюдения требований природоохранного законодательства одним из частных акционерных обществ Купянского района.

По результатам проведения плановой проверки установлено, что указанным предприятием нарушении требования ст. ст. 16, 19, 21 Кодекса Украины о недрах и ст. 11 Закона Украины «Об охране окружающей природной среды».

Размер нанесенного ущерба государству составляет более 1 500 000 грн.

Защита интересов государства в сфере охраны окружающей природной среды является одним из приоритетных направлений представительской деятельности органов прокуратуры.

По данному факту местной прокуратурой в хозяйственный суд предъявлено исковое заявление о взыскании с предприятия ущерба, причиненного окружающей среде

В настоящее время открыто производство по делу, судебное разбирательство продолжается.