17.06.2020 17:17

На Харьковщине под завалами рухнувшего дома пострадали двое мужчин (ФОТО)

Великобурлукский район: спасатели помогли службе «103» транспортировать пострадавшего к автомобилю скорой



://kh.dsns.gov.ua

17 июня в 14:15 на номер «101» поступило сообщение о том, что в селе Литвиновка Великобурлукского района произошла разрушение несущих конструкций заброшенного дома, в результате чего травмированы люди.

К месту вызова немедленно отправился очередной подразделение 12-й части ГСЧС. По прибытию было установлено, что пострадали двое мужчин: 1953 и 1982 рождения. У младшего были сломаны ребра, но тот смог самостоятельно выбраться из разрушенного дома и вызвать спасателей и скорую. Другой человек получил перелом нижней конечности и нуждался в немедленной медицинской помощи.

После оказания медиками скорой помощи первой медицинской помощи пострадавшему, спасатели транспортировали его к автомобилю скорой помощи.

В конце оба пострадавших были госпитализированы в Великобурлуцкой центральной районной больницы.