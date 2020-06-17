Харьковские прокуроры обнаружили самогонщиков, поставивших ремесло на промышленный поток (ФОТО)

По процессуального руководства Дергачевского местной прокуратуры прекращена деятельность подпольного цеха, на котором незаконно производился этиловый спирт с целью дальнейшей реализации.
Как сообщил руководитель местной прокуратуры Станислав Пиев, в ходе досудебного расследования установлено, что жители одного из районов Харьковской области, в нарушение норм Закона Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий», занимались незаконным изготовлением, хранением и сбытом этилового спирта, не имея при этом специального разрешения (лицензии).
В ходе обысков, проведенных 16 июня 2020 совместно с Дергачевским ОП ГУНП в Харьковской области и сотрудниками УСБУ в Харьковской области в складском помещении предприятия, изъяли бочки с жидкостью, похожей на этиловый спирт, и оборудование для его изготовления.
Кроме того, установлено, что предприятием осуществлено самовольное незаконное подключение к сети газоснабжения.
Следствие продолжается, принимаются меры по аресту изъятого имущества.
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