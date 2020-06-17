17.06.2020 16:32

Пожар вдоль железной дороги тушил специальный поезд (ФОТО)

Пострадавших нет.



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13 июня в 15:38 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на улице Дачной, 2 пгт Купянск-Узловой в городе Купянске.

Горели две хозяйственные постройки, деревянные шпалы, дрова и забор. Общая площадь пожара составляла 400 кв.м.

С огнем бородись два отделения 44-й Государственной пожарно-спасательной части из Купянска на автоцистерне, пожарная команда ведомственной пожарной охраны Южной железной дороги со своей пожарной техникой и пожарный поезд.

В 17:00 пожар был локализован. Окончательная его ликвидация зафиксирована в 20:10.

Пострадавших в результате пожара нет. Причина возникновения пожара устанавливается.