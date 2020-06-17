Главная Новости Криминал и происшествия Ушлое хозобщество заплатит штраф почти в 2 миллиона
17.06.2020  15:49   

Ушлое хозобщество заплатит штраф почти в 2 миллиона

Суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании денег.


facebook.com
Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск прокурора о взыскании с хозяйственного общества 1 700 000 грн за безвозмездное пользование землей в пгт. Песочин.
 
Как рассказала начальник отдела прокуратуры области Татьяна Здор, в пгт. Песочин одно из хозяйственных обществ использовало земельный участок общей площадью более 4,5 га для собственной хозяйственной деятельности. Указанный земельный участок находится в коммунальной собственности территориальной общины Песочинского поселкового совета Харьковского района Харьковской области.
 
Установлено, что вход на указанную территорию, где оборудована охраняемая автостоянка, ограничен, и попасть на нее можно только через пропускной пункт охраны.
 
Песочинским поселковым советом неоднократно, в частности в 2007, 2013 годах, хозяйственному обществу предоставлялись разрешения на разработку документации по землеустройству. Через незаключения договора арендная плата за пользование земельным участком в сумме почти 1700000 грн в бюджет не поступало, что и стало основанием для направления соответствующего иска в суд.
 
Решением хозяйственного суда Харьковской области исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. После вступления решения суда в законную силу прокуратурой области будет взято на контроль ход его выполнения.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  штраф, афера, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.06 Экономика и промышленность Фискалы извинились перед харьковскими коммерсантами, признав, что не дочитали Налоговый кодекс до конца 11.06 Криминал и происшествия Харьковская рыбохрана за вторую неделю нереста вышла в лидеры по ловле и штрафованию браконьеров 25.05 Криминал и происшествия Строительную компанию оштрафовали на 1/2 миллиона за нелегальных работников
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 