17.06.2020 15:49

Ушлое хозобщество заплатит штраф почти в 2 миллиона

Суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании денег.



facebook.com

Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск прокурора о взыскании с хозяйственного общества 1 700 000 грн за безвозмездное пользование землей в пгт. Песочин.

Как рассказала начальник отдела прокуратуры области Татьяна Здор, в пгт. Песочин одно из хозяйственных обществ использовало земельный участок общей площадью более 4,5 га для собственной хозяйственной деятельности. Указанный земельный участок находится в коммунальной собственности территориальной общины Песочинского поселкового совета Харьковского района Харьковской области.

Установлено, что вход на указанную территорию, где оборудована охраняемая автостоянка, ограничен, и попасть на нее можно только через пропускной пункт охраны.

Песочинским поселковым советом неоднократно, в частности в 2007, 2013 годах, хозяйственному обществу предоставлялись разрешения на разработку документации по землеустройству. Через незаключения договора арендная плата за пользование земельным участком в сумме почти 1700000 грн в бюджет не поступало, что и стало основанием для направления соответствующего иска в суд.

Решением хозяйственного суда Харьковской области исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. После вступления решения суда в законную силу прокуратурой области будет взято на контроль ход его выполнения.