17.06.2020 14:37

ДТП на Журавлевке: у водителя – девятикратное превышение нормы алкоголя в крови

Правоохранители рассказали о вечернем столкновении легковушек на выезде с пляжа Акважур.



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16 июня около 23 :20 патрульные получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Героев Труда, 2.



По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen нарушил п.10.2 ПДД Украины и совершил столкновение с автомобилем Daewoo.



Во время оформления ДТП инспекторы обнаружили у водителя автомобиля Daewoo явные признаки алкогольного опьянения.



Водитель не отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения, и как результат - 1,82 промилле алкоголя в крови (норма – 0,2 промилле).



На водителя автомобиля Daewoo патрульные составили административный протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения), на водителя автомобиля Volkswagen патрульные составили административный протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП)

Собранный материал будет передан в суд.



Всего за ночную смену патрульные обнаружили 13 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками алкогольного или наркотического опьянения.