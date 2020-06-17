Главная Новости Криминал и происшествия У россиянки закончился срок пребывания, и она полезла через стену Яценюка (ФОТО)
17.06.2020  14:09   

У россиянки закончился срок пребывания, и она полезла через стену Яценюка (ФОТО)

16 июня пограничники Харьковского отряда задержали трех человек, которые пытались незаконно пересечь государственную границу из Украины в Россию.


// Facebook

На камерах видеонаблюдения в районе н.п. Гоптовка пограничники заметили движение неизвестного лица в сторону границы. Впоследствии наряд задержал россиянку, 1996 года рождения, которая пыталась преодолеть заградительный забор. Выяснилось, что у иностранки вышел срок действия ее документа, дающего право на пересечение границы.

Двух других нарушителей – граждан Украины – охранники рубежей задержали возле населенных пунктов Дергачевского и Волчанского районов. Информацию о возможном нарушении границы военнослужащие получили от местных жителей.

Все трое привлечены к ответственности.

Источник:   Восточное региональное Управление ГПСУ
 Тэги:  нарушитель, пограничники, харьков
 
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