У россиянки закончился срок пребывания, и она полезла через стену Яценюка (ФОТО)

16 июня пограничники Харьковского отряда задержали трех человек, которые пытались незаконно пересечь государственную границу из Украины в Россию.
На камерах видеонаблюдения в районе н.п. Гоптовка пограничники заметили движение неизвестного лица в сторону границы. Впоследствии наряд задержал россиянку, 1996 года рождения, которая пыталась преодолеть заградительный забор. Выяснилось, что у иностранки вышел срок действия ее документа, дающего право на пересечение границы.
Двух других нарушителей – граждан Украины – охранники рубежей задержали возле населенных пунктов Дергачевского и Волчанского районов. Информацию о возможном нарушении границы военнослужащие получили от местных жителей.
Все трое привлечены к ответственности.
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