17.06.2020 12:21

На Салтовке выгорели захламленный балкон и часть квартиры местного «Плюшкина» (ФОТО)

Пара расчетов спасателей на автоцистернах ликвидировали пожар на первом этаже «хрущовки».



://kh.dsns.gov.ua

17 июня в 1:22 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел на балконе квартиры первого этажа 5-этажного жилого дома по адресу: Харьков, ул. Салтовское шоссе, 141в.

К месту происшествия сразу прибыли 2 оперативных пожарно-спасательных отделения на автоцистернах в составе 10 спасателей.

На момент их прибытия огнем был охвачен балкон и часть жилой комнаты на площади 10 кв.м. Балкон и комната были завалены большим количеством разнообразного хлама и мусора, что придавало горючей нагрузки пожару.

Пожарные подали 2 пожарных ствола на тушение огня и уже в 01:47 локализовали его. В 3:35 пожар полностью ликвидировали. Пострадавших нет.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.