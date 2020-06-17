На Салтовке выгорели захламленный балкон и часть квартиры местного «Плюшкина» (ФОТО)

Пара расчетов спасателей на автоцистернах ликвидировали пожар на первом этаже «хрущовки».
17 июня в 1:22 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел на балконе квартиры первого этажа 5-этажного жилого дома по адресу: Харьков, ул. Салтовское шоссе, 141в.
К месту происшествия сразу прибыли 2 оперативных пожарно-спасательных отделения на автоцистернах в составе 10 спасателей.
На момент их прибытия огнем был охвачен балкон и часть жилой комнаты на площади 10 кв.м. Балкон и комната были завалены большим количеством разнообразного хлама и мусора, что придавало горючей нагрузки пожару.
Пожарные подали 2 пожарных ствола на тушение огня и уже в 01:47 локализовали его. В 3:35 пожар полностью ликвидировали. Пострадавших нет.
Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
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