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17.06.2020  11:21   

Полиция задержала кладбищенского вандала, скрывавшегося от заслуженного наказания

В ходе проведения операции «Розыск» сотрудники криминальной полиции Балаклейского отдела полиции в Киеве разыскали преступника, который бежал из Балаклейского исправительного центра.


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Суд вынес приговор 37-летнему мужчине за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины в виде одного года ограничения свободы с отбыванием наказания в Балаклейском исправительном центре. Через месяц осужденный с места отбывания наказания убежал.

В результате поисковых мероприятий оперативники установили местонахождение злоумышленника и задержали его.

Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 390 (уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы и в виде лишения свободы) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. Мужчине сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Тэги:  полиция, вандал, харьков, задержание, кладбище, колония
 
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