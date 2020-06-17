17.06.2020 11:05

Харьковчане, после длительного перерыва, смогут наблюдать трансляции матчей Металлиста 1925

Президент УАФ Андрей Павелко поддержал инициативу транслировать матчи Первой лиги



Андрей Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко поддержал инициативу телеканалов "Футбол" 1/2/3, которые предложили профинансировать трансляцию центральных поединков Первой лиги сезона-2019/20, с возможным привлечением на них системы VAR. Об этом Павелко заявил в программе Футбол NEWS, передает УНН.

Он подчеркнул, что сегодня перед УАФ стоит задача - сделать итог борьбы в Первой лиге максимально "спортивным". Важно, чтобы телевидение сыграло в этом свою роль, путем показа максимального количества матчей, уделив большое внимание данному турнира, говорит президент УАФ.

"Чтобы никто не смог манипулировать теми или иными результатами. Мы за то, чтобы повышение в классе было спортивным и решалось на футбольном поле. Наша задача - контроль и привлечение арбитров из Премьер-лиги к работе на ключевых матчах Первой лиги. Важно и внимание телевидения, которое будет освещать данные поединки, каждый спорный момент в концовке чемпионата. Для нас это очень важно. Это наш приоритет", - заявил Павелко.