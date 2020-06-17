Полицейские обнаружили в квартире наркомана на Салтовке запасы наркозелья (ФОТО)

По месту жительства 40-летний харьковчанин хранил метадон, амфетамин и каннабис
Как сообщили Depo.Харкив в Киевском ОП ГУНП Украины в Харьковской области, следственные действия проводились работниками полиции в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
По сведениям полиции, 15 июня в квартире по улице Валентинивський полицейские обнаружили и изъяли около 16 гр. метадона, 3 гр. амфетамина и 5 гр. каннабиса. Обнаружены вещества направлены на экспертное исследование.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства и преступные связи правонарушителя.
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