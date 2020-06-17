17.06.2020 08:51

Нарушители нанесли более 36 тысяч убытков рыбным запасам Украины

16 июня Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.



// khr.darg.gov.ua

Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище возле села Бахтин Боровского района.



Около 9:00 задержали двух граждан, которые ловили рыбу запрещенными орудиями лова - двумя рыбацкими сетками.

В сетях находилась такая рыба: 320 окуней, 169 шт. густеры, 123 шт. плотвы, 67 лещей и 7 судаков. Общий вес улова – 24,5 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 36 601 грн.

Запрещенные орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.



На нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Материалы дела готовятся для направления в судебной инстанции по месту совершения правонарушения.