Главная Новости Криминал и происшествия Нарушители нанесли более 36 тысяч убытков рыбным запасам Украины
17.06.2020  08:51   

Нарушители нанесли более 36 тысяч убытков рыбным запасам Украины

16 июня Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.


// khr.darg.gov.ua

Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище возле села Бахтин Боровского района.

Около 9:00 задержали двух граждан, которые ловили рыбу запрещенными орудиями лова - двумя рыбацкими сетками.

В сетях находилась такая рыба: 320 окуней, 169 шт. густеры, 123 шт. плотвы, 67 лещей и 7 судаков. Общий вес улова – 24,5 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 36 601 грн.

Запрещенные орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.

На нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Материалы дела готовятся для направления в судебной инстанции по месту совершения правонарушения.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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