16.06.2020 17:27

В курятине нашли сальмонелу - региональные службы и потребнадзор просят быть предельно внимтельными

Информационное сообщение Системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам (RASFF) больше обращено к мелкооптовым торговцам и небольшим цеховикам, но и простым харьковчанам не стоит терять бдительности и читать надписи на упаковке, чтобы не купить опасный реэкспорт.



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Руководствуясь информационным сообщением системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам (RASFF) от 2 июня 2020 № 2020.2258 по выявлению Salmonella Infantis (presence / 25g) в охлажденной изрезанной курятине, что экспортировалась из Украины (производитель: Филиал «Перерабатывающий комплекс» ООО «Винницкая птицефабрика »ул. Хлебозаводская, 14, г.. Ладыжин, Винницкая область, 24320) через Нидерланды (импортер: MHP Trade BV) в Словакию (получатель: We Trade sro).

В случае выявления указанного груза в обращении, операторы рынка обязаны обратиться в районные (городские) управлений и отделов, управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины в г. Харькове Главного управления Держпродспоживслужбы в Харьковской области, на территории которых зарегистрирована мощность.