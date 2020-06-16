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16.06.2020  15:46   

Внезапная смерть: молодой парень умер на лестнице (ФОТО)

Трагедия разыгралась на Аскольдовской улице.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, по адресу Аскольдовская, 6 на пролете между 3-м и 4-м  этажами умер парень лет 28.

Он заходил в подъезд с двумя парнями.

Шли с аптеки, что дальше случилось - неизвестно, но парень умер.

Была скорая, констатировала лишь смерть.

Сейчас на месте копы и ритуальная служба.

Тэги:  смерть труп, харьков, мертвое тело, умер парень
 
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