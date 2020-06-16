Внезапная смерть: молодой парень умер на лестнице (ФОТО)

Трагедия разыгралась на Аскольдовской улице.
Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, по адресу Аскольдовская, 6 на пролете между 3-м и 4-м этажами умер парень лет 28.
Он заходил в подъезд с двумя парнями.
Шли с аптеки, что дальше случилось - неизвестно, но парень умер.
Была скорая, констатировала лишь смерть.
Сейчас на месте копы и ритуальная служба.
Отличный день для осуществления любых замыслов, требующих решительности, сообразительности и энергичности.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Местами по области кратковременный дождь, гроза, шквалы до 15-24 м/с.
16 июня отмечается Международный день семейных денежных переводов.
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