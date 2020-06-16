Главная Новости Криминал и происшествия Чиновник за взятку выпустил неплательщика алиментов за границу (ФОТО)
16.06.2020  16:08   

Чиновник за взятку выпустил неплательщика алиментов за границу (ФОТО)

Правоохранители задержали государственного служащего за получение взятки в размере 30 000 гривен.


// hk.npu.gov.ua

16 июня правоохранители задержали государственного исполнителя районного отдела государственной исполнительной службы по Харьковскому району и городу Люботин на получении неправомерной выгоды в размере 30 000 гривен за снятие ограничительных мер в виде временного ограничения в праве выезда из Украины в исполнительном производстве по неуплате алиментов.

Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины и избрания ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  взятка, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.06 Криминал и происшествия Вымогательство: разоблачены два чиновника госучреждения 11.06 Криминал и происшествия Двух чиновников уличили в коррупционном сговоре 10.06 Криминал и происшествия Харьковский психиатр попалась на взятке (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 