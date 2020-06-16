16.06.2020 16:08

Чиновник за взятку выпустил неплательщика алиментов за границу (ФОТО)

Правоохранители задержали государственного служащего за получение взятки в размере 30 000 гривен.



// hk.npu.gov.ua

16 июня правоохранители задержали государственного исполнителя районного отдела государственной исполнительной службы по Харьковскому району и городу Люботин на получении неправомерной выгоды в размере 30 000 гривен за снятие ограничительных мер в виде временного ограничения в праве выезда из Украины в исполнительном производстве по неуплате алиментов.

Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины и избрания ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Следственные действия продолжаются.



