Чиновник за взятку выпустил неплательщика алиментов за границу (ФОТО)

Правоохранители задержали государственного служащего за получение взятки в размере 30 000 гривен.
16 июня правоохранители задержали государственного исполнителя районного отдела государственной исполнительной службы по Харьковскому району и городу Люботин на получении неправомерной выгоды в размере 30 000 гривен за снятие ограничительных мер в виде временного ограничения в праве выезда из Украины в исполнительном производстве по неуплате алиментов.
Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины и избрания ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Следственные действия продолжаются.
Отличный день для осуществления любых замыслов, требующих решительности, сообразительности и энергичности.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Местами по области кратковременный дождь, гроза, шквалы до 15-24 м/с.
16 июня отмечается Международный день семейных денежных переводов.
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