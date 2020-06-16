Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: на Алексеевке сбили байкера (ВИДЕО)
16.06.2020  14:49   

ДТП: на Алексеевке сбили байкера (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал Веха, на Алексеевке - ДТП.

Здесь, на проспекте Победы, в аварию попал байкер.

Он угодил под колеса легковушки.

Информации о пострадавших пока нет.

 

Тэги:  дтп, аварии, харьков, сбили байкера
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.06 Криминал и происшествия ДТП: в районе Киевской сбит человек (ФОТО, Обновлено) 16.06 Криминал и происшествия Не задалось утро у водителя грузовика, уложенного на бок на Деревянко (ВИДЕО) 15.06 Криминал и происшествия ДТП с участием копов: пострадавшая в аварии малышка вышла из больницы (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 