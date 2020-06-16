16.06.2020 14:49

ДТП: на Алексеевке сбили байкера (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал Веха, на Алексеевке - ДТП.

Здесь, на проспекте Победы, в аварию попал байкер.

Он угодил под колеса легковушки.

Информации о пострадавших пока нет.