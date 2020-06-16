ДТП: на Алексеевке сбили байкера (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал Веха, на Алексеевке - ДТП.
Здесь, на проспекте Победы, в аварию попал байкер.
Он угодил под колеса легковушки.
Информации о пострадавших пока нет.
Отличный день для осуществления любых замыслов, требующих решительности, сообразительности и энергичности.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Местами по области кратковременный дождь, гроза, шквалы до 15-24 м/с.
16 июня отмечается Международный день семейных денежных переводов.
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