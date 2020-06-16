16.06.2020 13:51

Афера на полмиллиона: джентльмены удачи предстанут перед судом

Следователи Харьковщины разоблачили в присвоении бюджетных средств директора и главного инженера частного предприятия.



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Задокументировали неправомерные действия злоумышленников следователи Немышлянского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 3 в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Во время досудебного расследования полицейские установили, что директор частного предприятия, основным видом деятельности которого является выполнение электромонтажных работ, совместно с главным инженером при выполнении работ по договору внесли заведомо ложные сведения в акт приемки выполненных строительных работ за декабрь 2017 года. Фактическая стоимость выполненных работ предпринимателем составила 214 000 гривен. Однако, заказчик - акционерное общество - осуществил оплату выполненных работ в пользу предприятия по оказанию электромонтажных услуг в полном объеме на общую сумму более 840 000 гривен. Таким образом, директор предприятия и его главный инженер присвоили бюджетные средства в сумме более 600 000 гривен.

Директору и главному инженеру частного предприятия сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.