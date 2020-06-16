Главная Новости Криминал и происшествия Не задалось утро у водителя грузовика, уложенного на бок на Деревянко (ВИДЕО)
16.06.2020  11:45   

Не задалось утро у водителя грузовика, уложенного на бок на Деревянко (ВИДЕО)

Полицейские оперативно прибыли на место ДТП


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По информации в социальных сетях водитель грузовика, не справившись с управлением, перевернул авто на обочину по улице Деревянко.

Информация о пострадавших и причинах ДТП уточняется.

На месте работают сотрудники полиции.

Источник:   ХС
 Тэги:  дтп, полиция, харьков пострадавший
 
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