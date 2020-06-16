Не задалось утро у водителя грузовика, уложенного на бок на Деревянко (ВИДЕО)

Полицейские оперативно прибыли на место ДТП
По информации в социальных сетях водитель грузовика, не справившись с управлением, перевернул авто на обочину по улице Деревянко.
Информация о пострадавших и причинах ДТП уточняется.
На месте работают сотрудники полиции.
Отличный день для осуществления любых замыслов, требующих решительности, сообразительности и энергичности.
От появившихся до рассвета облаков уже к полудню не останется и следа, и до самого вечера будет держаться ясная погода. Без осадков.
16 июня отмечается Международный день семейных денежных переводов.
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