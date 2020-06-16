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16.06.2020  11:11   

Суд дал два года лишения свободы года мужчине, в шутку минировавшего Класс на Московском проспекте

Псевдо-минер кошмарил харьковчан и силовиков «заминировав» супермаркет пакетом с мясом.


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Орджоникидзевский районный суд Харькова вынес приговор мужчине, который "заминировал" супермаркет "Класс" на Московском проспекте. Соответствующий документ был опубликован в Едином реестре судебных решений.

Напомним, инцидент произошел 22 февраля нынешнего года. На спецлинию поступил звонок с информацией о том, что в камере хранения супермаркета заложена бомба. На место происшествия выезжали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа. Как показала проверка, в камере лежал кусок мяса в пакете. Оказалось, что над силовиками "подшутил" уроженец Днепропетровской области.

В ходе разбирательства фигурант признал свою вину и заявил, что не знал об уголовной ответственности за подобные действия. За заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы с годом испытательного срока. На данный момент решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляции.

Источник:   newsroom
 Тэги:  минирование, харьков, супермаркет, суд, взрывотехники, эвакуация
 
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