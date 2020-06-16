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16.06.2020  10:51   

Пожар на Зерновой: спасатели эвакуировали жильцов

Пожар произошел в жилой 5-этажке Слободского района.


// ГСЧС

16 июня в 00:26 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в 5-этажном жилом доме по ул. Зерновой, 6/6.

К месту пожара выехало 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице.

На момент прибытия спасателей стало известно, что в комнате горели домашние вещи в квартире на 1-м этаже. Площадь пожара составила около 12 кв.м.

Пожарными эвакуированы 5 человек, из них один ребенок.

В 00:49 спасатели локализовали пожар, в 01:49 полностью ликвидировали его.

Причина пожара устанавливается.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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