Пожар на Зерновой: спасатели эвакуировали жильцов

Пожар произошел в жилой 5-этажке Слободского района.
16 июня в 00:26 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в 5-этажном жилом доме по ул. Зерновой, 6/6.
К месту пожара выехало 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице.
На момент прибытия спасателей стало известно, что в комнате горели домашние вещи в квартире на 1-м этаже. Площадь пожара составила около 12 кв.м.
Пожарными эвакуированы 5 человек, из них один ребенок.
В 00:49 спасатели локализовали пожар, в 01:49 полностью ликвидировали его.
Причина пожара устанавливается.
Отличный день для осуществления любых замыслов, требующих решительности, сообразительности и энергичности.
От появившихся до рассвета облаков уже к полудню не останется и следа, и до самого вечера будет держаться ясная погода. Без осадков.
16 июня отмечается Международный день семейных денежных переводов.
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