16.06.2020 10:51

Пожар на Зерновой: спасатели эвакуировали жильцов

Пожар произошел в жилой 5-этажке Слободского района.



// ГСЧС

16 июня в 00:26 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в 5-этажном жилом доме по ул. Зерновой, 6/6.



К месту пожара выехало 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице.

На момент прибытия спасателей стало известно, что в комнате горели домашние вещи в квартире на 1-м этаже. Площадь пожара составила около 12 кв.м.

Пожарными эвакуированы 5 человек, из них один ребенок.



В 00:49 спасатели локализовали пожар, в 01:49 полностью ликвидировали его.

Причина пожара устанавливается.