16.06.2020 09:46

Сколько нарушителей поймал рыбоохранный патруль за неделю

С 9 по 14 июня Харьковский рыбоохранный патруль обнаружил 30 нарушений природоохранного законодательства.



// khr.darg.gov.ua

Так, составлено 10 протоколов за грубые нарушения правил рыболовства (ч. 4 ст. 85 КУоАП), 10 - за нарушение правил рыболовства (ч. 3 ст. 85 КоАП), четыре нарушения по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП (нарушение порядка приобретения, сбыта и распространения объектов животного мира) и оформлено шесть актов обнаружения и изъятия имущества, владелец которого не установлен. Кроме этого, изъято 514 метров сетей.



«В течение данного периода у нарушителей изъято 94 кг водных биоресурсов, 9 единиц запрещенных орудий лова и три лодки. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 5032 грн. Наложено штрафов на сумму 1496 грн», - сообщил начальник Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Харьковской области Алексей Гоголь.



Напомним, 10 июня на реке Уды возле села Довжик Золочевского района задержаны нарушители, ловившие рыбу запрещенными орудиями лова «паук». В «пауке» патрульные обнаружили 25 густер общим весом 1,5 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 850 грн.



12 июня на Краснооскольском водохранилище возле с. Пески-Радьковские Боровского района рейдовой группой обнаружены и изъяты две лесковые рыбацкие сеткиобщей длиной 53 метра. Владельца запрещенного орудия лова установить не удалось.



13 июня на реке Северский Донец вблизи пгт Эсхар Чугуевского района задержан нарушитель, который ловил рыбу «пауком». Он успрел поймать 9 кг рыбы. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 2176 грн.



На всех нарушителей составлены административные протоколы по ч.4 ст. 85 КУоАП. Запрещенные орудия лова и водные биоресурсы изъяты.

Материалы дел направлены в суд для привлечения виновных лиц к ответственности.