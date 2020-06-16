16.06.2020 08:40

Ограбил автомобиль, попавший в ДТП: полиция поймала вора (ВИДЕО)

Мужчина на рынке «Барабашово» проник в автомобиль харьковчанки и завладел ее имуществом.



// hk.npu.gov.ua

15 июня около 12:25 на перекрестке улицы Академика Павлова и проспекта Юбилейного столкнулись два автомобиля.



Когда женщина – водитель одной из машин вышла из своей машины и подошла ко второму участнику ДТП, в ее авто проник 39-летний мужчина. Злоумышленник завладел сумкой потерпевшей, в которой находилось около 1500 гривен, документы, ключи и другие вещи. Однако, далеко убежать вору не удалось. Один из очевидцев происшествия вызвал полицию.



Злоумышленником оказался гражданин Грузии, который ранее не имел проблем с законом. Мужчину доставили в Киевский отдел полиции.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.



Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Задержанный также проверяется на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории города Харькова.