Главная Новости Криминал и происшествия Ограбил автомобиль, попавший в ДТП: полиция поймала вора (ВИДЕО)
16.06.2020  08:40   

Ограбил автомобиль, попавший в ДТП: полиция поймала вора (ВИДЕО)

Мужчина на рынке «Барабашово» проник в автомобиль харьковчанки и завладел ее имуществом.


// hk.npu.gov.ua

15 июня около 12:25 на перекрестке улицы Академика Павлова и проспекта Юбилейного столкнулись два автомобиля.

Когда женщина – водитель одной из машин вышла из своей машины и подошла ко второму участнику ДТП, в ее авто проник 39-летний мужчина. Злоумышленник завладел сумкой потерпевшей, в которой находилось около 1500 гривен, документы, ключи и другие вещи. Однако, далеко убежать вору не удалось. Один из очевидцев происшествия вызвал полицию.

Злоумышленником оказался гражданин Грузии, который ранее не имел проблем с законом. Мужчину доставили в Киевский отдел полиции.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Задержанный также проверяется на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории города Харькова.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.06 Криминал и происшествия Правохранители высянили, кто и как грабил товарные вагоны в Харькове (ФОТО) 11.06 Криминал и происшествия Мужчина погиб от удара током при попытке кражи электричества 10.06 Криминал и происшествия Домушников из Купянска будут судить за кражу в крупных размерах
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 