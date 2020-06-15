15.06.2020 17:27

Харьковские аудиторы «намайнили» на вагоноремонтном заводе нарушений на 1,5 млн. долларов

Северо-восточный офис Госаудитслужбы завершил ревизию финансово-хозяйственной деятельности филиала «Панютинский вагоноремонтный завод» ОАа «УЖД» за период с 01.01.2018 по 30.09.2019 и установил финансовых нарушений на общую сумму 42 300 000 грн.



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Ревизией установлено неосуществления ответственными лицами доначисления арендной платы по договорам аренды имущества по период с 01.10.2018 по 30.09.2019, что привело к недополучению заводом финансовых ресурсов на общую сумму 145,2 тыс . г рн.

При исследовании вопроса начисления заработной платы работникам завода установлено нарушение при начислении вознаграждения за выполнение особо важных производственных заданий на общую сумму 1,3 млн грн и перечислено единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на общую сумму 283,9 тыс. Грн.

При исследовании вопроса правильности и обоснованности списания материалов и запасных частей на деповский и капитальный ремонт грузовых вагонов установлено сверхурочное списание материалов и запасных частей, что привело к потерям финансовых ресурсов завода на общую сумму 604,4 тыс. Грн.

Кроме того, по результатам ревизии установлено другие нарушения финансовой дисциплины на общую сумму 39,9 млн. грн.

Следует отметить , что специалисты офиса установили нарушений в сфере закупок по 14 процедурам общей ожидаемой стоимостью 55,8 млн грн , по которым заключено договоров на общую сумму 54,6 млн. грн.

По результатам ревизии выявлено , что из-за принятия неэффективного управленческого решения со стороны руководства АО « Украинская железная дорога » в течение 2018-2019 годов не обеспечено выполнение условий тендерного договора выполнения работ , не завершено процедуры введения в действие проекта по капитально-восстановительномуо ремонту биологических очистных сооружений , что может привести к потерям финансовых ресурсов на сумму 1,9 млн грн .

На сегодня принятыми мерами устранено выявленных финансовых нарушений на общую сумму 39,9 млн грн.

С целью полного устранения выявленных нарушений руководителю отправлено требование о принятии мер в отношении устранения выявленных нарушений финансовой дисциплины , а материалы ревизии переданы в правоохранительные органы .