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15.06.2020  16:21   

Внезапная смерть: мужчина умер на остановке (ФОТО)

О трагедии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи Телеграмм-канала ХХ, на остановке внезапно скончался мужчина.

Мертвое тело находится на перекрёстке Морозова и Плехановской, скорая и опера оформляют.

Подробностей пока нет.

Тэги:  смерть, труп, харьков, мертвое тело, умер на остановке
 
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