Даму в розыске нашли на пляже: информация полиции

Женщина должна явиться в суд
Как сообщили в ГУ Нацполиции, женщина 1986 года рождения, привлекается к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.
Сотрудники полиции обязали её явиться в суд 26.06.2020.
Как ранее информировала Ювенальная полиция, во время проведения профилактических мероприятий вблизи водоемов города Харькова работниками ювенальной превенции была обнаружена взрослая женщина, находится в розыске за Харьковским районным судом Харьковской области за совершение преступлений.
Женщину передана инициатору розыска.
Придерживаясь проверенных временем путей, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Это справедливо и в бизнесе, и в быту, и в отношениях с людьми.
От появившихся до рассвета облаков уже к полудню не останется и следа, и до самого вечера будет держаться ясная погода. Без осадков.
С понедельника у православных начинается Петров пост – самый короткий и легкий в году.
влажность:
давление:
ветер: