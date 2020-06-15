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15.06.2020  15:49   

Даму в розыске нашли на пляже: информация полиции

Женщина должна явиться в суд


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Как сообщили в ГУ Нацполиции, женщина 1986 года рождения, привлекается к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники полиции обязали её явиться в суд 26.06.2020.

Как ранее информировала Ювенальная полиция, во время проведения профилактических мероприятий вблизи водоемов города Харькова работниками ювенальной превенции была обнаружена взрослая женщина, находится в розыске за Харьковским районным судом Харьковской области за совершение преступлений. 

Женщину передана инициатору розыска.

Тэги:  розыск, поймали, харьков
 
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