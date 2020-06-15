Даму в розыске нашли на пляже: информация полиции

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 15 июня Придерживаясь проверенных временем путей, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Это справедливо и в бизнесе, и в быту, и в отношениях с людьми.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 16 июня От появившихся до рассвета облаков уже к полудню не останется и следа, и до самого вечера будет держаться ясная погода. Без осадков.