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15.06.2020  15:11   

ДТП: маршрутка и француз не поделили перекресток (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, в районе Одесской - авария.

На перекрёстке Героев Сталинграда и Монюшко, столкеулись Renault и маршрутка.

Подробностей об аварии и пострадавших в ней пока нет.   

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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