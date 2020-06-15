ДТП: маршрутка и француз не поделили перекресток (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, в районе Одесской - авария.
На перекрёстке Героев Сталинграда и Монюшко, столкеулись Renault и маршрутка.
Подробностей об аварии и пострадавших в ней пока нет.
Придерживаясь проверенных временем путей, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Это справедливо и в бизнесе, и в быту, и в отношениях с людьми.
От появившихся до рассвета облаков уже к полудню не останется и следа, и до самого вечера будет держаться ясная погода. Без осадков.
С понедельника у православных начинается Петров пост – самый короткий и легкий в году.
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